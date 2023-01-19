Зеленський подякував вихователькам дитячого садка у Броварах за порятунок дітей

Президент України Володимир Зеленський подякував вихователькам дитячого садка у Броварах, на територію якого впав вертоліт.

"Хочу зараз окремо подякувати вихователькам дитячого садка, на територію якого впав цей вертоліт. Дякую за чіткі дії, за виведення дітей", - сказав він у відеозверненні в середу.

"Майже дев’ять годин тривала рятувальна операція в Броварах Київської області, на місці падіння вертольота ДСНС. До гасіння пожежі, пошуку, порятунку поранених, до першочергових слідчих дій були залучені сотні людей. Наші рятувальники, наші працівники поліції, бійці Нацгвардії, медики, психологи, працівники Служби безпеки України. Я дякую всім, хто сьогодні був залучений до цієї рятувальної операції", - сказав він.

"Дякую також звичайним мешканцям і мешканкам Броварів – які допомагали і дітям, і пораненим. 25 людей були поранені, зокрема 11 дітей. Загинули 14 людей, серед них – одна дитина. Мої співчуття всім, хто втратив рідних, близьких!", - сказав також Зеленський.

За його словами, "Службою безпеки України розпочато кримінальне провадження за фактом цієї страшної події".

"Сьогодні ж були ухвалені всі необхідні рішення щодо керівництва системою МВС. Ми втратили людей, які були професіоналами, патріотами, надійними керівниками. Міністр Денис Монастирський, Євгеній Єнін, їхні колеги, які загинули в катастрофі, – це не ті люди, яких можна легко замінити. Справді велика втрата для держави. Мої співчуття рідним", – зазначив Зеленський.