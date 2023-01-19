Події

07:36 19.01.2023

Кличко у Давосі вручив звання Почесного громадянина Києва Борису Джонсону

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Кличко у Давосі вручив звання Почесного громадянина Києва Борису Джонсону

Мер Києва Віталій Кличко в Давосі вручив експрем'єр-міністру Великої Британії нагороду від української столиці – звання Почесного громадянина міста Києва.

"Борис неодноразово відвідував українську столицю - і в мирний, і в найдраматичніший час нашої боротьби проти російського агресора. Як прем’єр Великобританії Джонсон робив все можливе для допомоги Україні. І продовжує підтримувати нас та переконувати в необхідній підтримці цивілізований світ", - наголосив Кличко. у своєму телеграм-каналі.

Джонсон подякував за відзнаку та висловив упевненість, що українці переможуть у боротьбі за свою свободу.

"Путін зробив катастрофічну помилку. А все, що ми, друзі України, маємо робити зараз – це продовжувати підтримувати Україну – танками, літаками, фінансовими ресурсами, всім необхідним. Поки що Україна переможе. Україна – вільна, суверенна, незалежна європейська країна!", – наголосив Борис Джонсон.

Нагороду Джонсону мер Києва вручив в Українському домі у Давосі.

Рішення про його присвоєння Київрада схвалила наприкінці листопада минулого року.

 

 

 

Теги: #кличко #давос #нагорода #джонсон

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