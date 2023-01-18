Голова Київської ОВА: Кількість загиблих унаслідок падіння гелікоптера у Броварах зросла до 18 осіб, із них троє дітей

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що станом на 10:30 середи кількість загиблих унаслідок падіння вертольота ДСНС у Броварах зросла до 18 осіб, троє з яких діти.

"Станом на 10:30 – 18 загиблих, у тому числі троє дітей. Відомо про 29 поранених, серед яких 15 дітей. Потерпілим надається вся необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

Кулеба зазначив, що оперативні служби продовжують роботу на місці падіння гелікоптера.

Фото - Магнолія-ТВ