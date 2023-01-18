Україна в 2022 р. скоротила валютний виторг від експорту чорних металів більш ніж наполовину

Металургійні підприємства України у 2022 році знизили надходження від експорту чорних металів на 67,5% порівняно з попереднім роком – до $4 млрд 533,088 млн.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ГТС), на чорні метали за цей період припало 10,26% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 20,49% за 2021р.

У грудні надходження від експорту чорних металів становили $173,944 млн, тоді як у листопаді – $205,647 млн.

При цьому Україна минулого року скоротила імпорт аналогічної продукції на 38,3% - до $954,387 млн. У грудні її імпортовано на $89,275 млн.

Крім того, у 2022 році Україна скоротила експорт металовиробів на 18,6% - до $1 млрд 52,512 млн. У грудні їх поставлено на $69,285 млн.

Імпорт металовиробів за минулий рік скоротився на 42,9% - до $643,162 млн. (у грудні - $67,705 млн.).

Як повідомлялося, Україна у 2021 році наростила валютний виторг від експорту чорних металів на 81,4% порівняно з 2020 роком – до $13 млрд 951,117 млн. На чорні метали за цей період припало 20,5% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 15 63% за 2020 рік.

При цьому Україна у 2021 році наростила імпорт аналогічної продукції на 48,8% – до $1 млрд 547,477 млн.

Крім того, Україна 2021 року наростила експорт металовиробів на 43% - до $1 млрд 293,199 млн.

Імпорт металовиробів минулого року зріс на 28% - до $1 млрд 125,908 млн.