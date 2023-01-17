У Харкові відбудуться дводенні антитерористичні контрдиверсійні заходи

У середу та четвер, 18 та 19 січня, СБУ спільно з іншими правоохоронними органами, а також підрозділами НГУ та ЗСУ проведуть у Харкові комплекс антитерористичних контрдиверсійних заходів.

"Потреба у проведенні цих заходів викликана необхідністю збереження і підвищення безпеки харків'ян. Під час заходів оглядатимуть окремі території з метою підвищення безпеки, посилення захищеності об'єктів критичної інфраструктури, виявлення та нейтралізації можливих диверсійних груп", - повідомляє УСБУ в Харківській області.

У спецслужбі попереджають про можливу перевірку документів громадян, огляд автомобілів та обмеження руху окремими вулицями.

"Як і в попередні рази, заходи будуть сконцентровані в окремих локаціях Харкова, не охоплюючи всю територію міста", - зазначають в УСБУ в Харківській області.