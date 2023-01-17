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20:06 17.01.2023

Нідерланди розглядають можливість постачання систем Patriot в Україну

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Нідерланди розглядають можливість постачання систем Patriot в Україну

Уряд Нідерландів розглядає можливість передачі української армії систем Patriot, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела в уряді.

Очікується, що остаточне рішення про розгортання нідерландських Patriot в Україні буде ухвалено невдовзі.

"Нідерланди постійно розглядають можливість військової підтримки Україні", - заявила речниця Міністерства оборони Нідерландів Саша Лувхофф.Нідерланди надають пріоритет військовим постачанням в Україну, додала вона, не уточнивши подробиць про конкретні системи озброєнь чи постачання.

 

 

Теги: #нідерланди #постачання #patriot

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