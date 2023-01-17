У Держдепі підтвердили візит Блінкена до Китаю 5-6 лютого

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Пекін 5-6 лютого і проведе там переговори з новим главою МЗС КНР Цінь Ганом, передають західні ЗМІ з посиланням на представника Держдепартаменту, який говорив за умов анонімності.

За словами співрозмовника журналістів, Блінкен прибуде до китайської столиці 5 лютого, а наступного дня у нього заплановано переговори з китайським колегою.

Раніше у вівторок у МЗС КНР повідомили, що Пекін вітає візит Блінкена, що готується, і що "сторони нині обговорюють окремі деталі" з приводу цієї поїздки.

Напередодні газета Politico з посиланням на джерела повідомила, що Блінкен відвідає Китай 5-6 лютого та проведе переговори зі своїм китайським колегою. За даними джерел видання, до порядку денного держсекретаря, ймовірно, увійде повномасштабна війна проти України, розв'язана Росією, ядерний арсенал Пекіна, що зростає, співробітництво у боротьбі проти наркотиків, а також тема американських громадян, затриманих у Китаї.