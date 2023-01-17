Суд у Києві заочно заарештував Януковича у справі про розстріл мітингувальників

Суд у Києві вкотре обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для експрезидента Віктора Януковича у "справах Майдану", повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

"За клопотанням слідчого ДБР, погодженим з Офісом генерального прокурора, суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою стосовно колишнього президента України", - йдеться в повідомленні бюро в телеграм-каналі у вівторок.

Згідно з повідомленням, ще у листопаді 2021 року ДБР завершило розслідування щодо злочинів Януковича та інших дев'яти чиновників під час акцій протесту у 2014 році.

"Встановлено, що через дії цієї організованої злочинної групи лише у зазначений період загинуло 76 громадян та понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", - зазначають у ДБР.

Наразі стосовно всіх 10 підозрюваних заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також суддя встановив термін стороні захисту для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, після якого обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Колишньому президенту України суди раніше обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у справах щодо узурпації влади, "Харківських угод", дезертирства.