Росіяни навмисно ускладнюють перевезення с/г продукції на окупованих територіях для скуповування її за безцінь – мер Мелітополя

Російські окупанти запроваджують надумані приводи для ускладнення перевезення сільгосппродукції українськими аграріями на тимчасово окупованих територіях, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти Мелітополя вигадали вісім кіл пекла, щоб аграрії були змушені за безцінь здавати зерно гауляйтеру Балицькому. З перших місяців окупації загарбники роблять все, щоб збагатитись за рахунок українських аграріїв", - наголосив Федоров у телеграм-каналі.

Він нагадав, що з початку розв'язаної Росією війни загарбники "націоналізували" і вивезли з України сотні тисяч тонн зерна, позбавили українських аграріїв можливості вільно обирати покупця та вивозити врожай на підконтрольну Україні територію, а також створили зернову компанію під контролем "керівника" окупаційної адміністрації Запорізької області Євгена Балицького та його московських кураторів, яка купує зерно за безцінь.

Окрім того, у серпні росіяни зобов'язали фермерів з окупованих територій отримати в окупаційній "адміністрації" перепустки для перевезення врожаю, а напередодні заявили, що термін дії перепусток спливає 20 січня.

"Термін дії перепусток закінчується 20 січня. Щоб отримати нову, треба пройти документальне пекло: зібрати довгий перелік довідок, договорів і навіть написати пояснювальну записку. Тож фермери змушені або пройти вісім кіл пекла під ковпаком окупаційної влади, щоб мати можливість продавати врожай один одному. Або віддати зерно за безцінь підприємству гауляйтера Балицького", - констатував Федоров у повідомленні.

Згідно з наведеним у його каналі "документом" окупаційної адміністрації, для перевезення врожаю фермери мають зібрати низку "довідок", серед яких документ про реєстрацію аграрія, договір із перевізником вантажу, договір власника вантажу з посередником на організацію перевезення вантажу, документи про походження вантажу, свідоцтво про держреєстрацію транспортного засобу для подальшого перевезення, лист-обґрунтування відправлення та довіреність на право подання відповідних документів.