Події

13:28 17.01.2023

Сильний вітер і температура до +12 очікується в Київській області в середу

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Сильний вітер і температура до +12 очікується в Київській області в середу

Пориви вітру 15-20 м/с очікуються на Київщині в середу, 18 січня, повідомляється в телеграм-каналі Київської обласної військової адміністрації з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"18 січня вдень – пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності - жовтий… Фахівці нагадують: під час сильних поривів вітру щільно зачиняйте вікна будинків. На вулиці тримайтеся подалі від дерев, рекламних щитів та ліній електропередач", - ідеться у повідомленні.

Також повідомляється про різке потепління у середу. "Хмарно, без істотних опадів. Температура в області вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°", - розповіли в обладміністрації.

 

Теги: #укргідрометцентр

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