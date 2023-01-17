Новим главою Міноборони ФРН стане глава МВС Нижньої Саксонії Пісторіус - ЗМІ

Влада ФРН призначить на посаду міністра оборони главу МВС землі Нижня Саксонія Бориса Пісторіуса, повідомляє у вівторок "Шпігель" із посиланням на свої джерела.

Напередодні міністр оборони ФРН Крістіна Ламбрехт повідомила канцлеру Німеччини Олафу Шольцу про бажання залишити посаду. Видання "Франкфуртер Альгемайне Цайтунг" зазначало, що роботу Ламбрехт на посаді міністра оборони вже кілька місяців критикували, зокрема через повільні закупівлі обладнання для бундесверу та брак досвіду.

Пісторіус народився 1960 року. З 2006 до 2013 року був мером міста Оснабрюк, з 2013 року обіймає посаду глави МВС Нижньої Саксонії. Член Соціал-демократичної партії Німеччини.

Тим часом у четвер очікується візит до Берліна шефа Пентагону Ллойда Остіна. На 20 січня на американській авіабазі Рамштайн заплановано зустріч представників оборонних відомств низки країн з питання військової допомоги Україні.