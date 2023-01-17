Блінкен планує візит до Китаю на початку лютого

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Китай 5-6 лютого, повідомляє Politico із посиланням на джерела.

"Держсекретар Блінкен зустрінеться в Пекіні зі своїм колегою, міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом 5-6 лютого", - повідомили американські дипломати, поінформовані про плани глави Держдепартаменту.

Видання зазначає, що "до порядку денного держсекретаря, ймовірно, увійдуть війна в Україні, зростаючий ядерний арсенал Пекіна, співробітництво у боротьбі проти наркотиків, а також - тема американських громадян, затриманих у Китаї".