Війна в Україні забрала життя щонайменше 7031 цивільного, ще 11327 поранено

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала війну проти України, до 15 січня 2023 року склали 18358 цивільних (тижнем раніше – 18096), зокрема 7031 загиблий (6952), повідомило управління Верховного комісії з прав людини (УВКПЛ ООН) у ніч проти вівторка.

"Причиною більшої частини зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", – наголошується у документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська обл.), Лисичанськ, Попасна та Сєверодонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 2784 чоловіки, 1875 жінок, 221 хлопчик і 177 дівчаток, тоді як стать 35 дітей і 1939 дорослих поки не вдалося встановити.

Серед 11327 поранених – 325 хлопчиків та 240 дівчаток, а також 262 дитини, стать яких поки не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 9 січня загинули двоє та поранено 17 дітей.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім лише у робочі дні, то з липня воно стало щотижневим. У цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані по місяцях.

Згідно з ними, кількість загиблих у грудні – 190 – перевищила показник листопада – 164, який був мінімальним від початку війни. Найбільш смертоносним місяцем, як зазначає ООН, для цивільних осіб залишається березень – щонайменше 3366 загиблих. У квітні, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 710, у травні – до 476, у червні – до 376 та у липні – до 360. За перші п'ять днів війни з 24 до 28 лютого загинуло 359 осіб, за серпень – 307, за вересень – 330, за жовтень – 287.

Кількість поранених у грудні також перевищила дані листопада – 612 порівняно з 530. У жовтні кількість поранених скоротилася до 787 з 934 у вересні, коли вона виявилася вищою за показник серпня – 894 і трохи нижче показників попередніх місяців: липень – 1100, червень – травень – 1021. У квітні та березні було поранено відповідно 1257 та 2416 осіб.

За 15 днів нового року кількість загиблих становила 104, поранених – 284.

Згідно зі зведенням, у січні від зброї вибухової дії з великою зоною ураження загинуло 97 людей і ще 278 було поранено, тоді як від мін і вибухонебезпечних пережитків війни померло 7 і було поранено 6 осіб (3% загальних втрат).

На контрольовані урядом території, за даними ООН, у січні припало 90% жертв.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не слід відносити тільки на випадки після 9 січня, оскільки протягом цього періоду Управління верифікувало кілька випадків за попередні дні.