Події

22:49 16.01.2023

Зеленський наголошує на важливості координації зусиль усіх учасників коаліції захисту свободи

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Зеленський наголошує на важливості координації зусиль усіх учасників коаліції захисту свободи

Те, що Росія готує нову спробу перехопити ініціативу у війні, те, що характер бойових дій на фронті потребує нових рішень в оборонних постачаннях, лише наголошує, як важливо координувати зусилля всіх учасників коаліції захисту свободи, заявив у відеозверненні у понеділок президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні – гарний приклад від Великої Британії. Оголошено про новий пакет оборонної допомоги – те, що треба. Танки, інша бронетехніка, артилерія. Те, що ми обговорювали з паном Прем’єр-міністром Сунаком. Я дякую тобі, Ріші, дякую кожному британцю за відчутну та своєчасну підтримку!» – сказав президент.

Він зазначив, що питання взаємодії із партнерами обговорювалося на засіданні Ставки. «Взаємодія з нашими партнерами. Протидія ракетному терору. Можливі сценарії дій ворога та наше реагування на кожен із вірогідних сценаріїв», - назвав Зеленський питання, що обговорювалися.

«Окремо й детально розглянули ситуацію на Донецькому напрямку. Соледар, Бахмут та інші міста, проти яких Росія зосередила свої останні найбільш підготовлені сили», - сказав він.

«Бачимо, що готує Росія. Щодня і щоночі діємо, щоб зменшити потенціал ворога: щодня і щоночі – мінус їхні склади, штаби, комунікації», - зазначив Зеленський.

 

Теги: #коаліція #зеленський

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