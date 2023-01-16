Місія МАГАТЕ відкрила свою присутність на Південноукраїнській АЕС

Місія міжнародного агентства з атомної енергії відкрила свою присутність на Південноукраїнській атомній станції, повідомляє кореспондент Інтерфакс-Україна.

Прапор МАГАТЕ у присутності його голови місії МАГАТЕ Рафаеля Гроссі піднято на території станції у понеділок.

Як зазначив Гроссі, ця місія вкрай необхідна через воєнну ситуацію в Україні.

"Я щасливий бути тут. Після Запорізької АЕС ми розширюємо свою присутність на інших атомних станціях України. Сьогодні перший крок, і ми продовжимо працювати у цьому напрямі", - сказав Гроссі після церемонії підняття прапора.

Зі свого боку глава Міненерго Герман Галущенко привітав початок місії МАГАТЕ, заявивши, що вона важлива через російську агресію Росії в Україні та ті загрози, які створює агресор, піддаючи українців терору навіть у новорічну ніч.

Як повідомлялося, МАГАТЕ анонсувало розміщення своїх постійних місій на трьох АЕС, розташованих на підконтрольній Україні території – крім ПАЕС, на Хмельницькій та Рівненській АЕС, а також у зоні Чорнобильської АЕС. Постійна місія МАГАТЕ працює кілька місяців на окупованій російськими загарбниками найбільшій в Європі Запорізькій АЕС.