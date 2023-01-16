Глава Міноборони ФРН Ламбрехт подає у відставку

Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт у понеділок повідомила канцлеру Німеччини Олафу Шольцу про бажання залишити посаду, повідомляє Bloomberg.

"Сьогодні я попросила канцлера звільнити мене від виконання цих обов'язків", - наводить агентство слова із заяви Ламбрехт.

У свою чергу Frankfurter Allgemeine Zeitung зазначає, що поки що невідомо, хто змінить Ламбрехт на посаді міністра оборони. Зокрема, серед її можливих наступників називали співголову Соціал-демократичної партії Німеччини Ларса Клінгбайля, міністра праці Губертуса Гайля та уповноважену бундестагу у справах військовослужбовців Єву Хьогль.

Видання зазначає, що роботу Ламбрехт на посаді міністра оборони вже декілька місяців критикували, зокрема через повільні закупівлі обладнання для бундесверу та брак досвіду.

Водночас 19 січня очікується візит до Берліну шефа Пентагону Ллойда Остіна. На 20 січня на американській авіабазі Рамштайн заплановано зустріч представників оборонних відомств низки країн із питання військової допомоги Україні.