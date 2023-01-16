"Укренерго" заявляє про зростання дефіциту, зменшені ліміти та аварійні відключення в п'яти областях

НЕК "Укренерго" заявляє про суттєве зростання дефіциту в енергосистемі країни.

"Дефіцит в енергосистемі суттєво зріс. Це пов’язано з зменшенням виробництва електроенергії через ракетні обстріли електростанцій. Також на це накладається збільшення споживання, пов’язане з початком робочого тижня", - йдеться у повідомленні НЕК у понеділок.

З огляду на це обленерго доведено зменшені ліміти споживання на поточну добу. Через перевищення лімітів з 9:00 ранку запроваджено аварійні відключення у чотирьох областях, а з 10:00 – вже у п'яти областях. Також можливе застосування аварійних відключень і в інших регіонах.

"Ситуацію ускладнюють погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів), в центральному регіоні є відключення через пошкодження у розподільчих електромережах", - зазначили в "Укренерго".