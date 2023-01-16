П'ятеро осіб, зокрема двоє дітей, постраждали внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя окупантами

П'ятеро осіб, зокрема двоє дітей, дістали осколкових поранень унаслідок нічного обстрілу Запоріжжя окупантами, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Унаслідок влучання ракети С-300 у житлову забудову в центрі міста Запоріжжя від вибухової хвилі постраждав п’ятиповерховий будинок: вибиті вікна та двері, пошкоджено систему опалення будівлі. Травми від уламків та скла отримали п'ятеро людей, із них дві дитини 9 та 15 років", - написав Старух у телеграмі у понеділок уранці.

Він зазначив, що ліквідацією наслідків влучення опікуються всі відповідні служби.

"Також ворог влучив ракетою С-300 на територію одного з підприємств легкої промисловості Кушугумської громади. Виникла пожежа в ангарі, де зберігалася готова до реалізації продукція. На щастя, люди при цьому залишились неушкодженими. Збитки від дій терористів встановлюються", - підсумував голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що в ніч на понеділок російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю та передмісті, є руйнування об'єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв пізніше повідомив, що внаслідок обстрілу трьох осіб, зокрема двох дітей було госпіталізовано.