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10:23 16.01.2023

Кремль, імовірно, готується до "рішучих стратегічних дій", щоб повернути собі ініціативу і покінчити з оперативними успіхами ЗСУ – ISW

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Кремль, імовірно, готується до "рішучих стратегічних дій", щоб повернути собі ініціативу і покінчити з оперативними успіхами ЗСУ – ISW

Керівництво РФ, імовірно, готується до "рішучих стратегічних дій" для того, щоб повернути собі ініціативу на полі бою і покласти край тривалій низці оперативних успіхів Збройних сил України, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 15 січня.

Аналітики інституту зазначають, що Росія не змогла досягти більшості своїх основних оперативних цілей в Україні.

"Російським військам не вдалося захопити Київ, а також Донецьку та Луганську області, утримати завоювання в Харківській області або утримати стратегічне місто Херсон. Російська авіаційно-ракетна кампанія генерала армії Сергія Суровікіна, спрямована проти критично важливої інфраструктури України наприкінці 2022 року, також не привела до значних оперативних результатів і не деморалізувала українське суспільство, чого, ймовірно, сподівався Кремль", - йдеться у звіті.

У ньому наголошується, що хоча президент РФ Володимир Путін і кремлівські високопосадовці і далі повторюють, що Росія не відмовилася від своїх максималістських цілей в Україні, незважаючи на поразки Росії на полі бою, з'являються свідчення, що в Кремлі змінюють "фундаментальні аспекти підходу Росії до війні, докладаючи зусиль на кількох нових напрямках".

"Кремль запізно здійснює мобілізацію особового складу, реорганізацію та виробничі заходи, які реально мали бути проведені до початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року, і робить кроки щодо проведення "спеціальної військової операції" як звичайної великої війни із застосуванням звичайних озброєнь", - переконані в інституті.

Там уточнюють, що російські окупанти активізували і короткострокові, і довгострокові зусилля щодо формування нових підрозділів. Водночас ЗС РФ зберігають мобілізованих росіян для використання їх у майбутньому, відхиляючись від своєї первісної тактики, яка ґрунтувалася на перекиданні ненавчених сил відразу на фронт.

"Звичайні російські військові (на відміну від ПВК Вагнера та підрозділів "ДНР"/"ЛНР") не проводили великих наступальних операцій і переважно зберігали оборонні позиції після серії успішних українських контрнаступів влітку та восени 2022 року", - наголошують у ISW.

В інституті також заявляють, що РФ намагається пожвавити свою оборонно-промислову базу, а також посилює підготовку російського інформаційного простору для підтримання затяжної війни.

"Західні союзники України повинні будуть продовжувати підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, навіть якщо рішучі дії Росії у 2023 році зазнають невдачі, оскільки Кремль готується до затяжної війни. Захід має продовжувати підтримувати зусилля України щодо відбиття російського вторгнення — і зробити це швидко", - наголошується у звіті.

Що стосується ситуації на полі бою, то в інституті повідомляють, що російські окупанти намагаються вести наступальні дії в районі Бахмута.

У свою чергу українські військові успішно відбили низку атак загарбників на Луганщині.

В ISW також повідомляють, що в Бєлгородській області російський військовослужбовець, ймовірно незадоволений мобілізацією в армію, підірвав гранату в будівлі, де розміщувалися мобілізовані, внаслідок чого три російські окупанти загинули, ще 10 отримали поранення.

Теги: #звіт #isw

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