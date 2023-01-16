Окупанти обстріляли Куп'янськ, поранено двох місцевих жителів

У понеділок вранці російське окупаційне військо обстріляло Куп'янськ, поранено 2 місцевих жителів, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За уточненою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ранкових обстрілів Куп'янська поранення отримали дві людини: 41-річний чоловік та 65-річна жінка. Чоловік госпіталізований у середньому стані. Жінці допомогу надали на місці", - написав Синєгубов у своєму телеграм- канал.

За його словами, крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено приватні та багатоквартирний будинок. На місці працюють екстрені служби

Синєгубов повідомив також, що минулої доби російські окупаційні війська з артилерії, мінометів і танків обстрілювали прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. У Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено школу, виникла пожежа. Також постраждали приватні житлові будинки та господарські споруди.