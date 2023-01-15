Події

19:03 15.01.2023

Кількість жертв ракетного удару РФ по Дніпру збільшилася до 30 людей

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Кількість жертв ракетного удару РФ по Дніпру збільшилася до 30 людей

Кількість жертв ракетного удару РФ по Дніпру збільшилася до 30 людей, повідомила радниця голови Дніпропетровської ОВА Наталія Бабаченко.

"Станом на зараз російська атака забрала 30 життів", - повідомила вона в ефірі телемарафону в неділю ввечері.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій на 18.00 неділі, врятовано 39 осіб (з них 6 дітей), травмовано 75 осіб (з них 14 дітей), отримано 44 повідомлення про зниклих безвісти (з яких доля 11 встановлена, 33 - з'ясовується).

 

 

 

 

 

 

Теги: #ракета #жертви #дніпро

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