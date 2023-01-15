Кількість жертв ракетного удару РФ по Дніпру збільшилася до 30 людей, повідомила радниця голови Дніпропетровської ОВА Наталія Бабаченко.

"Станом на зараз російська атака забрала 30 життів", - повідомила вона в ефірі телемарафону в неділю ввечері.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій на 18.00 неділі, врятовано 39 осіб (з них 6 дітей), травмовано 75 осіб (з них 14 дітей), отримано 44 повідомлення про зниклих безвісти (з яких доля 11 встановлена, 33 - з'ясовується).