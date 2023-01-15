Кількість жертв ракетного удару РФ по Дніпру збільшилася до 30 людей
Кількість жертв ракетного удару РФ по Дніпру збільшилася до 30 людей, повідомила радниця голови Дніпропетровської ОВА Наталія Бабаченко.
"Станом на зараз російська атака забрала 30 життів", - повідомила вона в ефірі телемарафону в неділю ввечері.
За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій на 18.00 неділі, врятовано 39 осіб (з них 6 дітей), травмовано 75 осіб (з них 14 дітей), отримано 44 повідомлення про зниклих безвісти (з яких доля 11 встановлена, 33 - з'ясовується).