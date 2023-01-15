З-під завалів зруйнованого будинку в Дніпрі дістали ще одну жінку - К.Тимошенко

Ще одну жінку дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку в Дніпрі, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Дніпро. Дістали жінку з-під завалів", - йдеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі Тимошенко в неділю.

Наголошується, що наразі вже відомо про 21 загиблого, зокрема одну дитину, внаслідок ракетного удару. Ще 71 людина, зокрема 13 дітей, дістала поранення (раніше повідомлялося про 73 поранених). Пошук ще 40 осіб триває.

"Тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи, гасіння пожежі триває. Вивезено близько 3780 тонн зруйнованих конструкцій і 39 пошкоджених автомобілів", - підсумував Тимошенко.