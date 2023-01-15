У Запоріжжі застосують аварійні відключення е/е для зменшення навантаження на енергосистему

У Запоріжжі застосують аварійні відключення е/е для зменшення навантаження на енергосистему, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

"Щоб зменшити викликане ворожими обстрілами навантаження на єдину енергосистему країни, у Запоріжжі було застосовано аварійні відключення світла", - написав він у телеграм-каналі.

Наразі енергопостачання вже відновлюється.

"Але не виключено, що з огляду на тяжкі наслідки сьогоднішніх прильотів по території всієї держави завтра в нашому місті знову можуть бути застосовані аварійні відключення", - додав Куртєв.