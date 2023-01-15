Події

08:03 15.01.2023

У Запоріжжі застосують аварійні відключення е/е для зменшення навантаження на енергосистему

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У Запоріжжі застосують аварійні відключення е/е для зменшення навантаження на енергосистему

У Запоріжжі застосують аварійні відключення е/е для зменшення навантаження на енергосистему, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

"Щоб зменшити викликане ворожими обстрілами навантаження на єдину енергосистему країни, у Запоріжжі було застосовано аварійні відключення світла", - написав він у телеграм-каналі.

Наразі енергопостачання вже відновлюється.

"Але не виключено, що з огляду на тяжкі наслідки сьогоднішніх прильотів по території всієї держави завтра в нашому місті знову можуть бути застосовані аварійні відключення", - додав Куртєв.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #електроенергія #відключення

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