Події

22:07 14.01.2023

По Соледару та околицях міста ворог за добу завдав 83 удари

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По Соледару та околицях міста ворог за добу завдав 83 удари

За добу в Соледарі та околицях міста сталося 83 обстріли, загалом на бахмутському напрямку було 32 бойові зіткнення, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

"Постійно накривають Соледар та його околиці артилерійським вогнем. За добу сталося 83 обстріли. Загалом на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести бойові дії. 32 бойові зіткнення сталося, 212 обстрілів загалом. Ворог за будь-яку ціну намагається досягти там тактичної переваги", - сказав він в ефірі національного телемарафону у суботу ввечері.

Череватий зазначив, що ЗС України перегруповуються, ведуть маневрену оборону, намагаються завдати максимальної поразки противнику.

"На Бахмутському напрямку за добу було знищено 105 військовослужбовців ворога та 63 отримали поранення", - повідомив речник.

Окупанти продовжують зосереджувати свій артилерійський вогонь на конкретних ділянках фронту, таких як бахмутський, лиманський та авдіївський.

 

 

Теги: #обстріл #бахмут #соледар

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