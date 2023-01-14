Російські окупанти обстріляли прикордонні райони Сумської області, одна людина поранена

Російські окупанти у суботу, 14 січня, обстріляли із застосуванням мінометів та артилерії прикордонні райони Сумської області, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Через ворожу атаку осколкове поранення отримав один місцевий житель. Йому надається медична допомога", - написав Тимошенко в телеграм-каналі.

Також він уточнив, що в результаті обстрілу було пошкоджено 4 приватні будинки.