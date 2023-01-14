Події

20:51 14.01.2023

Російські окупанти обстріляли прикордонні райони Сумської області, одна людина поранена

1 хв читати
Російські окупанти обстріляли прикордонні райони Сумської області, одна людина поранена

Російські окупанти у суботу, 14 січня, обстріляли із застосуванням мінометів та артилерії прикордонні райони Сумської області, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Через ворожу атаку осколкове поранення отримав один місцевий житель. Йому надається медична допомога", - написав Тимошенко в телеграм-каналі.

Також він уточнив, що в результаті обстрілу було пошкоджено 4 приватні будинки.

 

 

 

Теги: #обстріл #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:22 14.01.2023
На місці влучення ракети в житловий будинок у Дніпрі працюють правоохоронці. Кара буде

На місці влучення ракети в житловий будинок у Дніпрі працюють правоохоронці. Кара буде

19:53 14.01.2023
У Дніпрі внаслідок влучання ракети в багатоповерхівку поранено 60 людей

У Дніпрі внаслідок влучання ракети в багатоповерхівку поранено 60 людей

17:29 14.01.2023
Російські окупанти обстріляли Авдіївку, попередньо загинули три людини - голова міської адміністрації

Російські окупанти обстріляли Авдіївку, попередньо загинули три людини - голова міської адміністрації

17:21 14.01.2023
Унаслідок удару по багатоповерхівці в Дніпрі є загиблі - Корбан

Унаслідок удару по багатоповерхівці в Дніпрі є загиблі - Корбан

16:43 14.01.2023
Унаслідок влучання в житловий будинок в Дніпрі 10 осіб поранені, двоє з них діти - голова ОВА

Унаслідок влучання в житловий будинок в Дніпрі 10 осіб поранені, двоє з них діти - голова ОВА

08:36 14.01.2023
За уточненою інформацією у Харкові було два прильоти – Терехов

За уточненою інформацією у Харкові було два прильоти – Терехов

08:07 14.01.2023
Окупанти завдали чотири ракетні удари по Харкову, інформація про жертви та руйнування уточнюється

Окупанти завдали чотири ракетні удари по Харкову, інформація про жертви та руйнування уточнюється

00:39 14.01.2023
У п'ятницю окупанти 55 раз обстріляли прикордонні громади Сумщини, використовуючи різні види озброєння – голова ОВА

У п'ятницю окупанти 55 раз обстріляли прикордонні громади Сумщини, використовуючи різні види озброєння – голова ОВА

11:22 13.01.2023
Ворог продовжує обстріл Донецької області, поранено одну людину

Ворог продовжує обстріл Донецької області, поранено одну людину

11:08 13.01.2023
Російські окупанти обстріляли житлові будинки у Нікополі, наслідки встановлюють

Російські окупанти обстріляли житлові будинки у Нікополі, наслідки встановлюють

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість поранених у Дніпрі зросла до 64 людей, з-під завалів врятували 35 людей – Нацполіція

"Укренерго" повідомляє про влучання в п’яти областях і суттєве зростання дефіциту

Російський терор зупинить лише зброя зі складів наших партнерів

У Дніпрі внаслідок влучання ракети в багатоповерхівку поранено 60 людей

У Кривому Розі в результаті ракетної атаки росіян загинула одна людина, ще одну поранено

ОСТАННЄ

Кількість відключень е/е після останньої російської ракетної атаки збільшиться

"Черкасиобленерго" відмінило графіки аварійних відключень

Кількість поранених у Дніпрі зросла до 64 людей, з-під завалів врятували 35 людей – Нацполіція

Прокуратура Кривого Рогу розпочала розслідування щодо здійсненої РФ ракетної атаки по місту

Порошенко передав військовим три комплекси БПЛА "Poseidon", виготовлених на шасі вантажівок DAF

Кількість збитих керованих авіаційних ракет РФ досягла семи з десяти

Росіяни скасували запланований на 14 січня обмін військовополоненими

Стефанчук: Раді буде відведено велику роль при реалізації формули миру

"Укренерго" повідомляє про влучання в п’яти областях і суттєве зростання дефіциту

США продовжать постачати Україні додаткову допомогу з безпеки для захисту від російської агресії – посол Брінк

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА