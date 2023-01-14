Події

20:01 14.01.2023

Російський терор зупинить лише зброя зі складів наших партнерів

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Російський терор зупинить лише зброя зі складів наших партнерів

Російський терор здатна зупинити зброя, яка є на складах наших партнерів, сказав у відеозверненні у суботу президент України Володимир Зеленський.

"Росія завдала чергового масованого ракетного удару по українських містах. Київ, Харків, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро, Вінниця, Ладижин, Бурштин, Львівщина, Хмельницький та інші міста були мішенями терористів", - сказав він.

"В місті Дніпрі внаслідок цього російського удару зруйнований житловий будинок. Вдалося врятувати десятки людей - поранених і травмованих. Їм надається допомога. Розбір завалів ще триває і триватиме всю ніч. Скільки всього людей під завалами поки невідомо. На жаль, список загиблих зростає щогодини... Мої співчуття рідним та близьким", - сказав президент.

За його словами, із понад 30 запущених Україною в день ракет понад 20 було збито. "Це сотні врятованих життів. Я дякую за це нашим Повітряним силам, нашим зенітникам і всім, хто допомагає", - зазначив він.

На жаль, сказав президент, є влучання і в об'єкти енергетичної інфраструктури, у зв'язку з цим найскладніша ситуація на Харківщині та в Київській області.

"Чи можна зупинити російський терор? Так. Чи можна зробити це якось інакше, ніж на полі бою в Україні? На жаль, ні. Це можна й треба зробити на нашій землі, в нашому небі, у нашому морі. Що для цього потрібно? Та зброя, яка є на складах у наших партнерів і якої так очікують наші воїни", - сказав також президент.

 

 

Теги: #зброя #партнери #зеленський

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