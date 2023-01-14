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18:20 14.01.2023

У зоні відповідальності ОК "Південь" сили ППО збили 10 російських ракет - Гуменюк

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У зоні відповідальності ОК "Південь" сили ППО збили 10 російських ракет - Гуменюк

Під час масованого ракетного удару по території України в суботу, 14 січня, у зоні відповідальності Оперативного командування "Південь" силами протиповітряної оборони були збиті 10 російських ракет, повідомила керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Зараз уточнюємо результати. Вже знаємо, що в нашій зоні відповідальності силами протиповітряної оборони збито щонайменше 10 ракет - це 4 в Одеській області, 3 в Миколаївській області та 3 у Вінницькій області. Інші результати ще уточнюємо. На жаль, є влучання в об'єкт критичної інфраструктури у Вінницькій області", - розповіла Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона уточнила, що удари по південній частині України завдавали як з повітря, так і з Чорного моря.

"Підбиваючи певні підсумки, ми бачимо, що атаки, наприклад, по нашому регіону справді здійснювалися з повітря, це ракети типу Х-101, і "Калібрами" безпосередньо з Чорноморського басейну", - розповіла Гуменюк.

Теги: #ракети #ок_південь

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