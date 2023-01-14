Події

17:14 14.01.2023

Стефанчук: десятки ракет, запущені по всій Україні - чергова агонія терористів

1 хв читати
Стефанчук: десятки ракет, запущені по всій Україні - чергова агонія терористів

Нова масована ракетна атака по Україні - це чергова агонія терористів, заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Так виглядає чергова агонія скажених терористів. Запустити десятки ракет по мирних містах, по цивільній інфраструктурі, по житлових будинках, керуючись осатанілим прагненням все знищити і зруйнувати. Все від безсилля і слабкості. У підсумку, це прагнення знищить саму РФ", - заявив Стефанчук, повідомляє пресслужба парламенту в телеграм-каналі.

У святковий день, коли в українських сімей була можливість зібратися разом, українці збираються в укриттях, зазначив він.

"І по всій країні знаємо, чого бажаємо державі-терористу. І це бажання обов'язково збудеться!", - упевнений голова парламенту.

"Росіяни - терористи, які за все будуть покарані. Всі, без виключення" - написав у свою чергу глава Офісу президента Андрій Єрмак

 

 

Теги: #стефанчук

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:54 14.12.2022
ВР виконала всі рекомендації Єврокомісії для переговорів щодо вступу України до ЄС - Стефанчук

ВР виконала всі рекомендації Єврокомісії для переговорів щодо вступу України до ЄС - Стефанчук

14:29 07.12.2022
Стефанчук сподівається на допомогу партнерів у наданні Україні сучасних систем ППО включно з Patriot

Стефанчук сподівається на допомогу партнерів у наданні Україні сучасних систем ППО включно з Patriot

10:01 07.12.2022
Стефанчук закликав парламенти Литви та Польщі переконати ЄК розпочати переговори про вступ України до Європейського Союзу під час головування Швеції

Стефанчук закликав парламенти Литви та Польщі переконати ЄК розпочати переговори про вступ України до Європейського Союзу під час головування Швеції

12:18 06.12.2022
Стефанчук надеется, что саммит НАТО в Вильнюсе приблизит Украину к Альянсу

Стефанчук надеется, что саммит НАТО в Вильнюсе приблизит Украину к Альянсу

12:18 06.12.2022
Стефанчук сподівається, що саміт НАТО у Вільнюсі наблизить Україну до Альянсу

Стефанчук сподівається, що саміт НАТО у Вільнюсі наблизить Україну до Альянсу

11:06 24.11.2022
ВР має намір на найближчому пленарному засіданні ухвалити в другому читанні законопроєкт про конкурсний відбір для суддів КС - Стефанчук

ВР має намір на найближчому пленарному засіданні ухвалити в другому читанні законопроєкт про конкурсний відбір для суддів КС - Стефанчук

17:21 07.11.2022
Стефанчук: Світ повинен показати Росії її місце

Стефанчук: Світ повинен показати Росії її місце

13:05 26.10.2022
Стефанчук закликав парламент Хорватії визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

Стефанчук закликав парламент Хорватії визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

12:36 26.10.2022
Стефанчук закликав парламент Хорватії визнати Росію державою-терористом

Стефанчук закликав парламент Хорватії визнати Росію державою-терористом

18:06 25.10.2022
Для координації роботи Кримської платформи створять спеціальний орган - Стефанчук

Для координації роботи Кримської платформи створять спеціальний орган - Стефанчук

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти обстріляли Авдіївку, попередньо загинули три людини - голова міської адміністрації

Унаслідок удару по багатоповерхівці в Дніпрі є загиблі - Корбан

Унаслідок влучання в житловий будинок в Дніпрі 10 осіб поранені, двоє з них діти - голова ОВА

Ворог влучив в об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області - голова ОВА

У Дніпрі російська ракета влучила у багатоквартирний будинок

ОСТАННЄ

Роботи з відновлення подачі води, тепла і світла в Харкові розпочнуться одразу після закінчення ворожої ракетної атаки - мер

Російські окупанти обстріляли Авдіївку, попередньо загинули три людини - голова міської адміністрації

Кількість поранених унаслідок влучання ракети в будинок у Дніпрі зросла до 18 осіб - голова ОВА

Унаслідок удару по багатоповерхівці в Дніпрі є загиблі - Корбан

Незначні опади та місцями ожеледиця характерні для погоди в Україні найближчими днями

Унаслідок влучання в житловий будинок в Дніпрі 10 осіб поранені, двоє з них діти - голова ОВА

Кулеба закликає G7 та ЄС запровадити санкції проти ракетно-безпілотної промисловості РФ

"Укрзалізниця" запустила швидкісне сполучення Київ-Черкаси

Окупанти завдали нових ударів по критичній інфраструктурі Харківщини, в регіоні аварійні відключення світла

Ворог влучив в об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області - голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА