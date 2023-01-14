Стефанчук: десятки ракет, запущені по всій Україні - чергова агонія терористів

Нова масована ракетна атака по Україні - це чергова агонія терористів, заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Так виглядає чергова агонія скажених терористів. Запустити десятки ракет по мирних містах, по цивільній інфраструктурі, по житлових будинках, керуючись осатанілим прагненням все знищити і зруйнувати. Все від безсилля і слабкості. У підсумку, це прагнення знищить саму РФ", - заявив Стефанчук, повідомляє пресслужба парламенту в телеграм-каналі.

У святковий день, коли в українських сімей була можливість зібратися разом, українці збираються в укриттях, зазначив він.

"І по всій країні знаємо, чого бажаємо державі-терористу. І це бажання обов'язково збудеться!", - упевнений голова парламенту.

"Росіяни - терористи, які за все будуть покарані. Всі, без виключення" - написав у свою чергу глава Офісу президента Андрій Єрмак