Соледар залишається під контролем українських військових, проте бої тривають просто в місті – голова Донецької ОВА

Місто Соледар Донецької області залишається під контролем українських військовослужбовців, проте в місті тривають інтенсивні бої, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Соледар, Бахмут залишаються найгарячішим напрямком. Соледар підконтрольний українській владі, і наші військові його контролюють. Однак тривають і міські бої, і бої за межами міста, тому що ворог намагається просунутися за кількома напрямками", - сказав Кириленко в ефірі національного телемарафону в суботу.

За його словами, російське окупанти зазнають у місті величезних втрат "без будь-яких перебільшень". "У буквальному сенсі цього слова вони простилають собі шлях тілами своїх же "вагнерівців" або регулярних збройних сил, залежно від того, кого вони підвозять на цей напрямок після втрат", - зазначив голова обладміністрації.

За його словами, лінія фронту перебуває під постійними обстрілами, ситуація в місті складна, "проте контрольована". "Військове командування вживає всіх необхідних додаткових заходів для стабілізації ситуації і якомога менших втрат і збереження особового складу наших хлопців, наших захисників", - резюмував Кириленко.