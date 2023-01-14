Події

13:09 14.01.2023

Соледар залишається під контролем українських військових, проте бої тривають просто в місті – голова Донецької ОВА

1 хв читати
Соледар залишається під контролем українських військових, проте бої тривають просто в місті – голова Донецької ОВА

Місто Соледар Донецької області залишається під контролем українських військовослужбовців, проте в місті тривають інтенсивні бої, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Соледар, Бахмут залишаються найгарячішим напрямком. Соледар підконтрольний українській владі, і наші військові його контролюють. Однак тривають і міські бої, і бої за межами міста, тому що ворог намагається просунутися за кількома напрямками", - сказав Кириленко в ефірі національного телемарафону в суботу.

За його словами, російське окупанти зазнають у місті величезних втрат "без будь-яких перебільшень". "У буквальному сенсі цього слова вони простилають собі шлях тілами своїх же "вагнерівців" або регулярних збройних сил, залежно від того, кого вони підвозять на цей напрямок після втрат", - зазначив голова обладміністрації.

За його словами, лінія фронту перебуває під постійними обстрілами, ситуація в місті складна, "проте контрольована". "Військове командування вживає всіх необхідних додаткових заходів для стабілізації ситуації і якомога менших втрат і збереження особового складу наших хлопців, наших захисників", - резюмував Кириленко.

Теги: #кириленко #соледар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:12 14.01.2023
У Соледарі залишається 552 жителі, 15 із них діти - голова Донецької ОВА

У Соледарі залишається 552 жителі, 15 із них діти - голова Донецької ОВА

11:53 14.01.2023
Ситуація навколо Соледара посилила протистояння між керівництвом РФ і ПВК "Вагнера" - ISW

Ситуація навколо Соледара посилила протистояння між керівництвом РФ і ПВК "Вагнера" - ISW

09:20 13.01.2023
Уночі у Соледарі тривали бої - Маляр

Уночі у Соледарі тривали бої - Маляр

18:09 12.01.2023
Окупанти продовжують спроби прорвати оборону Соледару та оточити Бахмут - Маляр

Окупанти продовжують спроби прорвати оборону Соледару та оточити Бахмут - Маляр

17:23 12.01.2023
Підрозділи в Бахмуті та Соледарі оперативно забезпечуватимуться всім необхідним – Зеленський

Підрозділи в Бахмуті та Соледарі оперативно забезпечуватимуться всім необхідним – Зеленський

17:21 12.01.2023
По Соледару ворог за добу завдав 91 удару, українські воїни знищили понад 100 окупантів - спікер Східного угруповання ЗСУ

По Соледару ворог за добу завдав 91 удару, українські воїни знищили понад 100 окупантів - спікер Східного угруповання ЗСУ

11:49 12.01.2023
У Соледарі тривають найжорстокіші і найважчі бої – Маляр

У Соледарі тривають найжорстокіші і найважчі бої – Маляр

08:34 12.01.2023
Під Соледаром ЗСУ ліквідували понад сотню росіян

Під Соледаром ЗСУ ліквідували понад сотню росіян

18:20 11.01.2023
У Соледарі тривають бої, окупанти зазнають великих втрат - Генштаб ЗСУ

У Соледарі тривають бої, окупанти зазнають великих втрат - Генштаб ЗСУ

15:20 11.01.2023
У Соледарі тривають важкі бої – заступниця міністра оборони

У Соледарі тривають важкі бої – заступниця міністра оборони

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Керівник ОП Єрмак представить українську формулу миру на ВЕФ у Давосі

У Києві за підсумками ранкової ракетної атаки постраждалих немає, пошкоджено 2 автомобілі, гараж, склад та об'єкт інфраструктури

Окупанти атакували Київ вранці ракетами, які летіли з півночі по балістичній траєкторії

Окупанти готують ще один масований ракетний удар по Україні-заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ

У Київській області ракетною атакою пошкоджено 18 житлових будинків

ОСТАННЄ

Керівник ОП Єрмак представить українську формулу миру на ВЕФ у Давосі

Зеленський хоче відвідати ООН у річницю повномасштабного вторгнення РФ - Джапарова

Чистий відтік населення з України в другий тиждень року становить 62 тис. – Держприкордонслужба

РФ відчуває загрозу з боку України на Чорному морі і виводить флот для захисту Новоросійська - британська розвідка

У Києві за підсумками ранкової ракетної атаки постраждалих немає, пошкоджено 2 автомобілі, гараж, склад та об'єкт інфраструктури

У повітряних силах ЗСУ підтвердили, що ворожі Ту-95 підняли в повітря

У Києві ліквідували пожежу на нежитловому об'єкті, що виникла після ракетної атаки - мер

Окупанти 66 разів обстріляли Херсонську область за добу, 3 людини поранені

Під час нічних обстрілів Курахового постраждало двоє мирних жителів, пошкоджено 23 житлових будинки

У Хмельницькій області через негоду знеструмлено 348 населених пунктів - голова обладміністрації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА