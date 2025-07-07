Інтерфакс-Україна
Події
15:35 07.07.2025

Передано до суду справу щодо незаконного збагачення голови АМКУ Кириленка

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Передано до суду справу щодо незаконного збагачення голови АМКУ Кириленка

Антикорупційні органи України направили до суду справу стосовно чинного голови Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павла Кириленка щодо незаконного збагачення на 72 млн грн, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт щодо чинного голови Антимонопольного комітету України за обвинуваченням у незаконному збагаченні на понад 72 млн грн та декларуванні недостовірних відомостей", - йдеться у повідомленні САП у Телеграм-каналі у понеділок.

Досудовим розслідуванням установлено, що у 2020-2023 роках вказана особа, обіймаючи посаду керівника обласної державної військової адміністрації, набула 21 об’єкт нерухомого майна та один люксовий автомобіль шляхом реєстрації права власності на родичів своєї дружини.

За інформацією прокуратури, серед набутого посадовцем майна: сім квартир у містах Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м, будинок площею понад 220 кв. м та дві земельні ділянки під Києвом, два гаражних бокси, шість машино-місць, три нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м, автомобіль ВМW Х3.

"Загальна вартість активів склала 72,8 млн грн, частина з них була придбана за ціною, значно нижчою за ринкову. При цьому законні доходи чиновника та членів його родини не давали змоги здійснити таких покупок", - зазначається в повідомленні.

У подальшому з метою приховання факту незаконного збагачення посадовець не зазначив відомостей про набуте майно в деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020-2023 роки.

14 серпня 2024 року високопосадовцю повідомлено про підозру за ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Приводом для розслідування САП та НАБУ стало оприлюднення матеріалів журналістського розслідування "Радіо Свобода".

 

Теги: #амку #суд #кириленко

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