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12:05 14.01.2023

РФ відчуває загрозу з боку України на Чорному морі і виводить флот для захисту Новоросійська - британська розвідка

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РФ відчуває загрозу з боку України на Чорному морі і виводить флот для захисту Новоросійська - британська розвідка

РФ не веде підготовку до ракетних ударів з моря по території України або десантних операцій, а виведення групи кораблів в акваторію Чорного моря свідчить про відчуття російською стороною загроз з української сторони і спроби захистити Новоросійськ, повідомляється в звіті оборонної розвідки, опублікованій в твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії в суботу вранці.

"11 січня 2023 року група кораблів Чорноморського флоту (ЧФ) у складі щонайменше 10 осіб вийшла з Новоросійського військово-морського комплексу. Враховуючи тип і кількість суден, що виходять в море одночасно, дії, ймовірно, являють собою розосередження флоту у відповідь на конкретну загрозу Новоросійську, яку РФ вважає, що виявила", - йдеться в повідомленні.

"Малоймовірно, що розгортання означає підготовку до ударів крилатими ракетами морського базування. Малоймовірно, що флот готується до морських десантних операцій. ЧФ значною мірою, як і раніше, зосереджений на передбачуваних загрозах з боку України і продовжує віддавати пріоритет захисту, а не наступальним або патрульним операціям", - наголошують у британській розвідці.

 

Теги: #війна #британська_розвідка

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