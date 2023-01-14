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11:53 14.01.2023

Ситуація навколо Соледара посилила протистояння між керівництвом РФ і ПВК "Вагнера" - ISW

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Ситуація навколо Соледара посилила протистояння між керівництвом РФ і ПВК "Вагнера" - ISW

Заяви російського військового керівництва про нібито взяття м. Соледар Донецької області викликало бурхливу реакцію в РФ через відмову міноборони РФ визнати участь приватної військової компанії "Вагнера" в цій операції, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 13 січня.

"Заява міноборони Росії висвітила наявний конфлікт між групою Вагнера і міноборони Росії... Пригожин і міноборони Росії рівною мірою намагаються підірвати одне одного", - йдеться у зведенні.

Раніше ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин особисто відвідав Соледар, відзначив щоденні успіхи "вагнерівців" і звинуватив бюрократів і урядовців у "постійних спробах вкрасти перемогу у ПВК Вагнера " і применшити її досягнення.

"Спроби Путіна збалансувати іноді взаємовиключні напрямки зусиль, спрямовані на збереження підтримки міноборони Росії в його війні, публічне дистанціювання від військових невдач і використання паралельних збройних сил Пригожина, можуть мати наслідки для його влади", - зазначають в ISW.

Водночас аналітики наводять слова міністра оборони України Олексія Резнікова, який заявив, що ситуація навколо Соледара складна, і не підтвердив контроль окупантів над містом. Українські військові повідомили, що в ніч з 12 на 13 січня вони продовжували бої в Соледарі. Водночас в ISW відзначили, що ситуація в Соледарі безпосередньо не вплине на ситуацію навколо Бахмута.

 

Теги: #війна #соледар #isw

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