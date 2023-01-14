Окупанти обстріляли Очаків та околиці, пошкоджено будинки

Голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва повідомила про черговий обстріл російськими окупантами Очакова та інших населених пунктів Миколаївського району.

"Окупанти досі намагаються обстрілювати Миколаївську область. Прильоти були зафіксовані в місті Очакові, на території Очаківської та Куцурубської громад Миколаївського району. Пошкоджено житлові будинки, гаражі, автомобілі. Зафіксовані пожежі внаслідок прильотів", - написала Замазєєва в телеграм-каналі в суботу вранці.

За її словами, станом на ранок 14 січня в миколаївських лікарнях перебуває 204 постраждалих від обстрілів, що сталися раніше, ще 17 отримали допомогу амбулаторно.