У Київській області ракетною атакою пошкоджено 18 житлових будинків

Пожежа виникла на об'єкті критичної інфраструктури і 18 житлових будинків зазнали пошкоджень на території Київської області внаслідок ракетної атаки російських окупантів у суботу вранці, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Внаслідок ранкової атаки пошкоджено 18 приватних будинків. Пошкоджено дахи та вікна. Екстрені служби працюють на місці. Попередньо, без постраждалих. На об'єктах критичної інфраструктури пожежу локалізовано", - написав Кулеба в телеграмі.