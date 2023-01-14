Окупанти завдали чотири ракетні удари по Харкову, інформація про жертви та руйнування уточнюється

У суботу вранці російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Харкову, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Ранковий обстріл Харкова. Попередньо чотири прильоти ракет С-300 в Індустріальному районі. Цілили по інфраструктурі. Щодо постраждалих та руйнувань інформацію уточнюємо", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомляє пресслужба КП "Харківський метрополітен", рух лініями підземки припинено.

Раніше в регіоні було оголошено повітряну тривогу.