Події

08:07 14.01.2023

Окупанти завдали чотири ракетні удари по Харкову, інформація про жертви та руйнування уточнюється

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Окупанти завдали чотири ракетні удари по Харкову, інформація про жертви та руйнування уточнюється

У суботу вранці російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Харкову, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Ранковий обстріл Харкова. Попередньо чотири прильоти ракет С-300 в Індустріальному районі. Цілили по інфраструктурі. Щодо постраждалих та руйнувань інформацію уточнюємо", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомляє пресслужба КП "Харківський метрополітен", рух лініями підземки припинено.

Раніше в регіоні було оголошено повітряну тривогу.

 

 

 

 

Теги: #харків #обстріл

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