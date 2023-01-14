У Київській області було чутно звуки вибухів, є загоряння на одному з об'єктів критичної інфраструктури

У суботу вранці на Київщині було чути вибухи, на одному з об'єктів критичної інфраструктури, є займання, необхідні служби працюють на місці, повідомляє голова ОВА Олексій Кулеба.

"Київська область. Близько 6-ї ранку було чутно звуки вибухів. На одному з об'єктів критичної інфраструктури є загоряння. На місці працюють відповідні служби. Попередньо, без постраждалих", - написав Кулеба в телеграм-каналі.