Події

07:43 14.01.2023

У Київській області було чутно звуки вибухів, є загоряння на одному з об'єктів критичної інфраструктури

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У Київській області було чутно звуки вибухів, є загоряння на одному з об'єктів критичної інфраструктури

У суботу вранці на Київщині було чути вибухи, на одному з об'єктів критичної інфраструктури, є займання, необхідні служби працюють на місці, повідомляє голова ОВА Олексій Кулеба.

"Київська область. Близько 6-ї ранку було чутно звуки вибухів. На одному з об'єктів критичної інфраструктури є загоряння. На місці працюють відповідні служби. Попередньо, без постраждалих", - написав Кулеба в телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #пожежа #вибухи #київська

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