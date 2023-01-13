Міністр оборони Німеччини Ламбрехт вирішила залишити посаду

Крістін Ламбрехт ухвалила рішення піти з посади міністра оборони Німеччини, пише німецьке видання "Bild" із посиланням на власні неназвані джерела.

"Ініціатива відмовитися від посади походить від неї, а не від канцелярії. Наразі йдеться про точний час відставки. Особа її наступника вже обговорюється", - йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що Ламбрехт має низький рівень підтримки, вона ухвалювала рішення і робила заяви, які викликали негативну реакцію в німецькому суспільстві. Зокрема, згадано її рішення напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну направити українській стороні 5 тис. касок як допомогу.