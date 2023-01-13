Голова Єврокомісії анонсувала виділення першого траншу допомоги Києву з EUR18 млрд річного пакета

Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про виділення Україні першого траншу з річного пакета допомоги розміром 18 млрд євро.

"Ми маємо й надалі посилювати тиск на Росію. І ми, звісно, продовжимо непохитну підтримку України. Вже в січні ми почнемо виділяти перший транш пакета допомоги розміром 18 млрд євро для України. Це найбільший пакет макрофінансової допомоги, який Європейський Союз колись надавав країні-партнеру", - сказала фон дер Ляєн на пресконференції в п'ятницю у шведському місті Кіруна, куди Єврокомісію було запрошено з нагоди початку шведського головування у Раді ЄС.

"І ми готуємося до відновлення України", - додала глава ЄК.

Вона повідомила, що платформу міжнародних донорів, яку ЄС створив разом із партнерами з G7, буде запущено в січні.

"Це допоможе скоординувати різну підтримку України сьогодні. Це також буде важливим інструментом для забезпечення того, щоб відновлення поєднувало реформи та інвестиції, тому що це прокладає шлях до членства країни у Європейському Союзі", - пояснила фон дер Ляєн.

Як повідомлялося, у грудні лідери Європейського Союзу схвалили економічний пакет із чотирьох частин, який передбачає і компроміс щодо виділення Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році.