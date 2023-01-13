Ізраїль у лютому припинить виплату допомоги іммігрантам, які втекли від російського вторгнення в Україну

Ізраїльський уряд припинить виплату допомоги іммігрантам, які втекли до країни через російське вторгнення в Україну, у лютому у зв'язку із закінченням терміну дії розпорядження, який санкціонував цю допомогу, повідомляє видання Haaretz.

При цьому журналісти видання наголошують, що ізраїльське Міністерство алії та інтеграції не має наміру продовжувати зазначене розпорядження.

"Дані, отримані Haaretz, зазначають, що загалом 23 940 іммігрантів отримали хоча б одну щомісячну допомогу від моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, і що станом на наступний місяць 26 300 нинішніх одержувачів так званого "гранту на адаптацію" перестануть його отримувати", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що виплати, які були санкціоновані ізраїльським урядом у квітні для "допомоги іммігрантам з України... які терміново поїхали до Ізраїлю без своїх речей, також будуть поступово припинені для десятків тисяч інших іммігрантів у найближчі місяці".

"Посібник у розмірі кількох тисяч шекелів на місяць, розмір якого варіюється залежно від розміру сім'ї, також був призначений для того, щоб спонукати іммігрантів залишати готелі, де вони були розміщені після прибуття, у пошуках більш постійного житла", - наголошують журналісти.

Вони додають, що профільне відомство зіткнулося з дефіцитом у розмірі 20 мільйонів шекелів (5,9 млн доларів США) для виплат грудневих платежів, які не були виплачені через відсутність поточного затвердженого фінансування.