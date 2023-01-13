Події

19:25 13.01.2023

На Волині викрили лікарів та айтішників, які спеціалізувалися на переправленні чоловіків через кордон

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Оперативники Волинського прикордонного загону спільно зі співробітниками департаменту стратегічних розслідувань та слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Ковельської окружної прокуратури припинили діяльність організованої злочинної групи, яка налагодила схему незаконного переправлення через українсько-польський кордон чоловіків призовного віку.

Як повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України в п'ятницю, кримінальне провадження розпочато за матеріалами оперативників ДПСУ ще в червні минулого року.

"У поле зору потрапили місцеві жителі Ковельщини, лікарі зі складу військово-лікарських комісій та айтішники, які підробляли різного роду печатки й довідки, зокрема про відстрочення від призову, і висновки про непридатність до військової служби у воєнний час", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що надалі ухилянти за цілком легальними документами безперешкодно виїжджали за межі держави. Загалом злочинцям вдалося незаконно переправити через кордон понад 30 людей.

"За такі послуги "клієнти" сплачували ділкам від 5 до 10 тисяч доларів США", - наголосили у ДПСУ.

Там додають, що правоохоронці провели "колосальний обсяг робіт із документування та збору доказів щодо протиправної діяльності".

"Маючи достатню доказову базу, міжвідомчі групи затримали основних фігурантів кримінального провадження, у них проведено санкціоновані обшуки. Як результат, вилучено значні суми готівки, підроблені документи, бланки, банківські картки, телефони та оргтехніку. При цьому в приміщеннях і транспортних засобах учасників злочинної групи правоохоронці знайшли та вилучили зброю та наркотичні речовини", - зазначають прикордонники.

Вони додають, що наразі досудове розслідування триває.

Теги: #схема #волинь #переправка

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