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14:02 13.01.2023

Герасимчук звернулася до представників Німеччини та Нідерландів сприяти у пошуку українських дітей, депортованих до РФ

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Герасимчук звернулася до представників Німеччини та Нідерландів сприяти у пошуку українських дітей, депортованих до РФ

Радник-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук провела низку міжнародних робочих зустрічей із захисту прав українських дітей, порушених державою-агресором у зв'язку з незаконною депортацією, повідомляє пресслужба президента.

Зокрема, Герасимчук зустрілася з уповноваженою урядом Німеччини в МЗС із політики в галузі прав людини та гуманітарної допомоги Луїзою Амстберг, представниками посольств Німеччини та Нідерландів в Україні.

Під час зустрічі вона висловила жаль із приводу безрезультатності взаємодії з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) щодо порятунку дітей, незаконно вивезених із території України.

Так, за словами Герасимчук, МКЧХ не хоче приймати інформацію від українських державних органів, мотивуючи це тим, що такі дані у форматі відповідних заяв вони можуть одержувати виключно від батьків та близьких родичів. Водночас у більшості випадків це неможливо, оскільки нерідко батьків та дітей примусово роз'єднують під час депортації. Крім того, є випадки, коли рідні пропадають безвісти чи їх убивають. У такій ситуації, наголосила Герасимчук, саме держава має забезпечити права дітей.

З огляду на це вона звернулася з проханням сприяти у пошуку можливих шляхів та рішень щодо організації та здійснення заходів зі встановлення місць перебування українських дітей, незаконно депортованих із території України до Росії.

Зокрема, за її словами, у цьому могло б допомогти залучення третіх країн, особливо з огляду на те, що з початком повномасштабного вторгнення Україна розірвала дипломатичні відносини з РФ.

"Лише спільними зусиллями, використавши різноманітні канали та можливості, ми зможемо врятувати українських дітей від окупантів", – наголосила радник-уповноважена президента України.

Як повідомляється, Герасимчук також запропонувала представникам Німеччини та Нідерландів підтримати заклик Генасамблеї ООН до РФ про припинення депортації українських дітей та скасувати рішення про спрощення процедури набуття російського громадянства для українських дітей-сиріт або дітей, які залишилися без піклування батьків, а також вжити всіх необхідних заходів для їх безпечного повернення.

Вона також закликала визнати дії РФ геноцидом українського народу та поширити цю інформацію серед країн-партнерів ЄС.

Окрім того, радник-уповноважена президента наголосила на неприпустимості дій російського уповноваженого при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової, яка незаконно всиновила українського хлопчика з Донбасу та публічно визнала цей факт.

Як раніше повідомили в Офісі омбудсмена України, наразі відомо про 13 613 депортованих українських дітей до РФ.

Теги: #діти #радник

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