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13:16 13.01.2023

СБУ запобігла спробам зловмисників зламати е-систему та легалізувати незаконне будівництво

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СБУ запобігла спробам зловмисників зламати е-систему та легалізувати незаконне будівництво

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили зловмисників, які намагалися легалізувати незаконні забудови за допомогою злому Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

"Ми вчасно викрили незаконні схеми і не дозволили зловмисникам зламати державну електронну систему. Йдеться не про звичайний кіберзлам, а про злочини, які могли б призвести до дуже серйозних наслідків у майбутньому. Якби не реакція СБУ, в Україні змогли б узаконити сотні "проблемних" забудов, які були зведені з порушенням чинних вимог і стандартів. А це - ризик техногенних аварій та інших надзвичайних ситуацій. А значить - і ризик для тисяч українців", - повідомляє СБУ у п'ятницю з посиланням на начальника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка.

За інформацією спецслужби, до організації оборудок причетні високопосадовці Національної спілки архітекторів України, перевіряється також причетність посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування.

"Зловмисники намагалися незаконно отримати гроші через підроблення та продаж дозвільних документів представникам будівельного бізнесу. Серед викритих махінацій - незаконні реєстрації об'єктів, які мають порушення державних будівельних норм, а також схема видачі підроблених сертифікатів професійної атестації архітекторів", - наголошується у повідомленні СБУ.

При цьому у спецслужбі уточнюють, що "архітектором" можна було зробити будь-якого: для цього представник Національної спілки архітекторів передавав підконтрольній третій особі свій електронний ключ для входу в електронну систему та редагування даних колишніх архітекторів із АР Крим.

За інформацією СБУ, під час обшуків на місцях проживання та роботи зловмисників правоохоронці виявили печатки органів влади, а також окремих суб'єктів господарювання у сфері будівництва та архітектури, комп'ютерну техніку та інші цифрові носії інформації з доказами злочинних дій.

Для встановлення всіх обставин правопорушень та притягнення винних до відповідальності продовжується досудове розслідування.

Департамент кібербезпеки СБУ надав відповідні рекомендації фахівцям Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури та Міністерства цифрової трансформації, які дали змогу усунути прогалини в електронній системі.

Вітюк зазначив, що цими ж уразливостями системи могли скористатися і спецслужби РФ для здійснення акцій кібершпигунства та кібертероризму, нагадавши, що торік СБУ відбила 4500 кібератак Росії. 

Теги: #сбу #будівництво #кібершахрайство

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