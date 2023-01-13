Найбільше українці довіряють ЗСУ, президенту та волонтерам, зростає довіра до співгромадян та ЗМІ - опитування

Найбільшу довіру в Україні надалі мають Збройні сили, і за останній рік (між груднем 2021 та груднем 2022 року) рівень довіри зріс із 72% до 96%.

Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведене 4-27 грудня 2022 методом випадкової вибірки мобільних телефонів (995 опитаних).

За даними соціологів, баланс довіри-недовіри ЗСУ (тобто різниця між тими, хто частково довіряє та частково не довіряє) становить +96% (у грудні 2021 року було +60%).

Далі йде довіра до президента України та довіра волонтерам. У грудні 2021 року 27% довіряли президенту (і баланс був негативним -23%, тобто було більше за тих, хто не довіряв, ніж довіряв), однак за рік показник зріс до 84%, а баланс становить +80%. У разі волонтерів довіра зросла з 68% до 84%, а баланс покращився з +57% до +81%.

Простежується значне покращення довіри до двох інших силових структур у списку: довіра до СБУ зросла з 29% до 63% (баланс зріс з -7% до +54%), а до Національної поліції – з 30% до 58% (баланс зріс з -14% до +45%).

Значно покращало сприйняття уряду та Верховної Ради. Довіра до уряду зросла з 14% до 52% (баланс зріс із -46% до +33%). У випадку парламенту, хоча загалом показники довіри не високі, але також має місце значне зростання довіри: з 11% до 35%, а баланс зріс із -56% до +2%.

Цього року до списку інститутів соціологи додали два, які більшою мірою асоціюються із забезпеченням верховенства права, – це прокурори та суди. Як виявилося, це єдині українські інститути, які мають негативний баланс довіри-недовіри та до яких українці ставляться найкритичніше. Так, судам довіряють 25%, не довіряють – 34% (решта немають певного відношення) (баланс становить -9%). Прокурорам довіряють 21%, не довіряють – 32% (баланс –11%).

Довіра до українських ЗМІ за останній рік зросла з 32% до 57% (баланс зріс із -7% до +43%). Довіри до російських ЗМІ, як і раніше, немає, а зараз ця відсутність стала ще виразнішою: з 3% до 1% стало тих, хто ще менше довіряє.

Простежується деяке погіршення ставлення до церкви: частка тих, хто довіряє церкві, знизилася з 51% до 44%, а баланс знизився з +27% до +22%.

За результатами опитування, українці стали також більше довіряти звичайним людям у своєму населеному пункті – з 63 до 71% зріс показник довіри, а баланс покращився з 52 до 62%. Цього року також було питання щодо ставлення до переселенців: лише 52% респондентів довіряють їм і лише 10% не довіряють (інші мають невизначене/байдуже ставлення), а баланс становить +41%.