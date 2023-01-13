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08:06 13.01.2023

Україна та США обговорили посилення санкційної політики щодо держави-агресора

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Україна та США обговорили посилення санкційної політики щодо держави-агресора

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та координатор Державного департаменту Сполучених Штатів Америки з питань санкцій, посол Джеймс О'Браєн у форматі відеоконференції обговорили питання посилення санкцій щодо фізичних та юридичних осіб, які продовжують підтримувати агресію Росії проти України.

"Ми концентруємо увагу на найбільш важливих людях, які мають пропагандистський вплив у Росії. Зокрема на тих, хто особисто брав участь у заходах щодо анексії української території. Людях, які відкрито підтримують війну в Україні. А деякі з них навіть говорять, скільки українців треба вбити, скільки атак здійснити проти цивільних та цивільної інфраструктури", – цитує Єрмака сайт президента України.

Говорячи про посилення санкційного тиску на агресора, глава Офісу президента наголосив на необхідності застосування санкцій, напрацьованих Міжнародною робочою групою Єрмака-Макфола, зокрема щодо російських пропагандистів.

За його словами, неприпустимо, що більшість цих людей можуть вільно відвідувати демократичні країни, такі як США, Велика Британія, країни Європейського Союзу, володіти власністю на території цих держав та водночас озвучувати на російському телебаченні антиукраїнську пропаганду.

"Сьогодні саме пропаганда від публічних людей найбільше впливає на російське суспільство. І якщо ці люди вільно подорожують світом і не мають жодних проблем із тим, щоб підтримувати війну та вбивства українців, то це сигнал для всіх росіян, що все гаразд. Так не має бути", – наголосив керівник ОП.

Єрмак запропонував у найближчі місяці провести санкційний саміт за участю представників США та інших партнерів України, на якому проаналізувати ефективність уже запроваджених санкцій та скоординувати кроки щодо посилення санкційного тиску.

Посол Джеймс О'Браєн наголосив, що робоча група у Державному департаменті США, яка налічує близько 30 членів, детально вивчає всі матеріали, передані українським урядом та групою Єрмака-Макфола. За його словами, зараз завершується робота з низки важливих напрямів, і найближчими тижнями очікується оголошення нових санкцій.

Щодо визначення пріоритетних сфер, в яких насамперед впроваджуватимуться обмеження, то Джеймс О'Браєн зазначив, що орієнтиром буде те, як ці санкції позначаться на спроможності Росії на полі бою та у фінансовому плані. Також важливо, чи скоювала особа злочини проти українських громадян, зокрема дітей, чи була залучена до анексії територій України, чи пропагувала це. Крім того, він висловився на підтримку ініціативи щодо проведення санкційного саміту.

За результатами зустрічі сторони домовилися продовжити тісний діалог та координацію процесу впровадження санкцій.

 

 

 

Теги: #сша #санкції #єрмак

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