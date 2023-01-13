За добу окупанти обстріляли дві прикордонні ОТГ на Сумщині
Минулої доби російські окупанти обстріляли Есманьську та Середино-Будську громади Сумської області, без постраждалих, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.
"Росіяни протягом дня обстріляли Есманьську та Середино-Будську громади", - написав він у телеграм-каналі.
Зокрема, в Есманьській громаді ворог обстріляв прикордоння з мінометів, 14 прильотів. Також зафіксовано автоматні черги у бік української території.
По Середино-Будській громаді противник також здійснив мінометний обстріл, 7 прильотів.
"У всіх випадках - без жертв і руйнувань", - наголосив глава ОВА.