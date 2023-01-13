Спецпрокурор розслідуватиме ситуацію із секретними документами Байдена

Генпрокурор США Меррік Гарланд у четвер оголосив про призначення Роберта Гура спецпрокурором для розслідування ситуації навколо порушення правил зберігання секретних документів, що належать до часу віцепрезидентства Джо Байдена.

"Я оголошую про призначення Роберта Гура спеціальним прокурором (...), який регулює такі питання", - заявив Гарланд, під час виступу в Мін'юсті США.

Він нагадав, що початкове розслідування проводив прокурор Північного округу Іллінойс Джон Лош. За словами Гарланда, Лош поінформував його про результати первинної перевірки та заявив, що "ведення подальшого розслідування спецпрокурором є цілком виправданим".

Раніше у четвер юристи Білого дому оголосили, що виявили ще кілька секретних документів у будинку Байдена у штаті Делавер. Сам Байден, виступаючи у четвер у Білому домі, визнав, що кілька секретних документів виявили у його "кабінеті та особистій бібліотеці" у резиденції у Делавері.

За його словами, адвокати повідомили про це Мін'юст США та домовилися передати відомству ці документи.

Напередодні у Білому домі заявили, що Байден всерйоз сприйняв ситуацію з виявленням у його офісі секретних документів, його співробітники взаємодіють із Мін'юстом з цього питання.

Раніше цього тижня американські ЗМІ повідомили, що в Центрі дипломатії та глобальної взаємодії імені Байдена у Вашингтоні виявили приблизно десять секретних документів, які стосуються часу, коли нинішній глава держави обіймав посаду віцепрезидента. Матеріали виявили особисті адвокати Байдена 2 листопада за шість днів до проміжних виборів. Спеціальний радник президента Річард Саубер заявив, що адвокати знайшли документи, коли звільняли офіс Байдена. Повідомляється, що документи зберігалися у папці з іншими незасекреченими паперами. CNN зазначає, що один із адвокатів побачив папку з написом "особисте", відкрив її та помітив там секретні документи. Після цього, за даними співрозмовника телеканалу, адвокат зателефонував до Національного управління архівів і документації.

Зі свого боку, CNN з посиланням на обізнані джерела повідомило, що секретні документи часів віцепрезидентства Джо Байдена містять матеріали про Україну, Іран і Велику Британію. Співрозмовник телеканалу повідомив, що документи датовані періодом 2013-2016 років.

Серед них також розсекречені матеріали, на яких поширюється дія закону про президентські записи. Відповідно до цього закону, президенти мають передавати всі матеріали на зберігання до Національного управління архівів та документації. Вони стають доступними лише за 12 років після закінчення терміну повноважень адміністрації відповідного президента.