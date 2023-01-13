Зеленський назвав дуже важливою ініціативу створення продовольчих хабів у Африці

Президент України Володимир Зеленський назвав дуже важливою ініціативу України щодо створення продовольчих хабів в Африці.

"Дуже важлива ініціатива України – створення зовнішніх хабів в Африці. Наша зовнішня політика має вийти на новий рівень з африканськими партнерами", - сказав він у відеозверненні в четвер.

"Там уже відчули, що від українського експорту продовольства безпосередньо залежить безпека різних народів. І ми хочемо закріпити це на рівні конкретних інституцій, конкретних об’єктів – хабів, тобто конкретних гарантій продовольчої стабільності, які постійно працюватимуть і які будуть однією з нових основ відносин України та держав Африканського континенту", - наголосив він.