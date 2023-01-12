Події

19:40 12.01.2023

Німеччина профінансує реалізацію українським бізнесом проєктів з екомодернізації розміром до EUR2 млн кожен

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Німеччина профінансує реалізацію українським бізнесом проєктів з екомодернізації розміром до EUR2 млн кожен

Уряд Німеччини виділив кошти на екомодернізацію українських підприємств у рамках програми "Найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ) для України", яка передбачає співфінансування кількох проєктів щодо впровадження бізнесом НДТМ розміром до EUR2 млн кожен, повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

"Ми розуміємо, що маємо докласти неабияких зусиль для отримання фінансових інструментів для відновлення нашої економічної стійкості. Й це оновлення важливо здійснювати за технологіями, які менше шкодитимуть довкіллю", - зазначив Стрілець, слова якого наводяться в релізі міністерства з посиланням на його виступ у національному телемарафоні в четвер.

Він уточнив, що подання документів на участь у програмі відкрито, а відбір проєктів триватиме до 28 лютого 2023 року.

При цьому міністр зазначив, що Мінприроди спільно з народними депутатами доопрацювали необхідний рамковий законопроєкт №6004-д, який окреслить рамки екомодернізації та відновлення підприємств за найкращими доступними технологіями та дасть змогу залучити кошти міжнародної технічної допомоги на реалізацію таких проєктів.

Міністр висловив упевненість, що досвід реалізації цієї програми стане якісним початком співробітництва з іншими європейськими партнерами.

Він навів дані Київської школи економіки, згідно з якими від початку війни в Україні пошкоджено чи зруйновано щонайменше 412 підприємств, з яких 64 – це великі та середні підприємства.

Щодо повоєнного відновлення України загалом, за словами Стрільця, на найвищому політичному рівні України справді є чітке розуміння, що її відновлення має бути зеленим та з використанням найкращих доступних технологій, а Європейський зелений курс, до якого Україна приєдналася ще у 2020 році, може стати основою повоєнного зеленого розвитку.

На його думку, для України це не лише можливість зробити свій внесок у глобальну боротьбу зі зміною клімату, а й вирішити проблеми, які виникли після 24 лютого 2022 року.

"Адже ніхто не буде сперечатися, що нам важливо розвивати зелену енергетику, бо від цього залежить наша енергетична безпека та енергетична безпека Європи. Нам важливо, щоб кожен зруйнований будинок був відновлений уже за новими стандартами, а кожен дитячий садочок, школа, інший соціальний об'єкт - побудований за сучасними енергоощадними технологіями. Ми вже сьогодні робимо кроки задля того, щоб залучати інвестиції в такі проєкти", – зазначив голова Мінприроди.

Згідно з інформацією на сайті Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), воно реалізовує проєкт "Найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ) для України" за дорученням Федерального міністерства довкілля, охорони природи, ядерної безпеки та захисту прав споживачів Німеччини (BMUV) і допоможе українським підприємствам запровадити ці технології та скоротити промислові викиди. Політичним партнером проєкту НДТМ у реалізації реформи промислового забруднення є Мінприроди України.

Згідно з умовами участі у проєкті, гранти розміром 20% сукупних витрат на реалізацію проєкту НДТМ надано як співфінансування, але не більше ніж EUR2 млн на один проєкт, у межах наявних коштів програми.

80% гранту виплачується частинами відповідно до плану закупівлі обладнання/послуг підприємства, 20% – після проведення фінального аудиту.

Теги: #енергетика #екологія #промисловість

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