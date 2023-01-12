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15:12 12.01.2023

Відновлення будинків у межах UNITED24 розпочнеться з Ірпеня - Шмигаль

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Відновлення будинків у межах UNITED24 розпочнеться з Ірпеня - Шмигаль

Перші проєкти відновлення в межах платформи UNITED24 буде запущено в м. Ірпені Київської області, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні урядовою командою в місті, яке не скорилося. Ірпінь показав російським окупантам, що таке сила української зброї та українського духу. Саме звідси запускаємо перші проєкти відбудови в межах платформи UNITED24. 18 житлових будинків будуть відновлені в Ірпені, Бородянці, Гостомелі, селах Бузове та Мила", - написав Шмигаль у телеграм-кагалі.

За його словами, на платформі UNITED24 було зібрано більшу частину суми, яка необхідна для відновлення.

"Цього тижня уряд спрямував перші 465 млн грн, аби розпочати відбудову вже зараз. Понад 4 тисячі людей зможуть повернутися до власних домівок", - повідомив Шмигаль.

Теги: #нерухомість #ірпінь #united24

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