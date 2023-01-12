Більшість українців назвали Зеленського "Політиком року–2022"

Відповідаючи на запитання "Якого українського політичного діяча ви б назвали політиком 2022 року?", 59% опитаних назвали чинного президента України Володимира Зеленського, зазначається у звіті за підсумками опитування соціологічної служби Центру Разумкова з 21 грудня 3 січня 2023 року.

У звіті також уточнено, що "Політиком року" Зеленського обирала більшість опитаних у всіх регіонах України: 66,5% на півдні, 61% у центральному регіоні, 57% на заході та 55% на сході країни.

Зазначається, що після обрання на посаду президента у 2019 році Зеленський щороку очолював рейтинги в номінації "Політик року": у 2019 році його назвали у такій якості 46% опитаних громадян України, у 2020 році – 15%, у 2021 році – 17%.

На другому місці опинився головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний (10%). По 2% опитаних назвали радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, п'ятого президента України Петра Порошенка та міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, по 1% – радника глави Офісу президента Михайла Подоляка та волонтера Сергія Притулу.

Опитування методом face-to-face проводилось у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській , Чернівецькій областях та Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській областях — лише на тих територіях, які контролює уряд України та на яких не точаться бойові дії).

Опитування проводилося за стратифікованою багатоступінчастою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі (коли проводився відбір респондентів за статево-віковими квотами). Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 2,3%. Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян.